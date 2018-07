Thomas é terceiro no contrarrelógio e fica muito perto da vitória

O britânico Geraint Thomas (Sky) confirmou, este sábado, praticamente o triunfo na Volta a França em bicicleta, ao ser terceiro no contarrelógio da 20.ª e penúltima etapa, ganha pelo holandês Tom Dumoulin (Sunweb).

Nos 31 quilómetros entre Saint-Pée-Sur-Nivelle e Espelette, o campeão do mundo de contrarrelógio foi o mais rápido, gastando 40.52 minutos, menos um segundo do que o britânico Chris Froome (Sky) e 14 do que Thomas.

Na geral, Thomas passa a ter 1.51 minutos de avanço sobre Dumoulin e 2.24 sobre Froome, que ultrapassou o esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), oitavo na etapa de hoje, no terceiro lugar.

No domingo, Thomas terá a etapa de consagração, entre Houilles e os Campos Elísios, em Paris, num total de 116 quilómetros.