Treinador do Fluminense já dá Wendel como perdido para o Sporting

Abel Braga, treinador do Fluminense, está convencido que o Sporting faz uma grande contratação ao garantir Wendel e que, no futuro, é um jogador para render muito dinheiro ao Sporting.

O jornalista Bruno Sousa Ribeiro conversou com o treinador de Wendel, Abel Braga

"Eu acho que foi uma escolha muito boa por parte do Sporting. Agora é esperar que ele possa adaptar-se [ao futebol português] nestes próximos cinco meses, até terminar a época, porque é um jogador diferenciado. O Sporting não só contratou um grande jogador como fez um bom investimento porque, com toda a certeza, vai dar um grande retorno financeiro no futuro", começou por referir o treinador do jovem jogador de apenas 20 anos.

Em entrevista à TSF, Abel Braga dá conta da tristeza, dele e dos adeptos, em o ver partir Wendel: "Para mim é muito ruim mas sabemos que que a situação do Fluminense é muito caótica. Então, perdemos um grande jogador e o adepto não fica satisfeito mas não havia outra solução. Ainda por cima sai um jogador deste nível, claro que ninguém gosta".

O treinador brasileiro, que em Portugal treinou o Rio Ave, Belenenses, Famalicão e Vitória de Setúbal, apresenta na TSF Wendel aos portugueses: "É um jogador de altíssimo nível. Finaliza muito bem de meia distância, mas o que ele tem de mais importante é a transição defesa/ataque. A única coisa que ele vai ter de melhorar um pouco é a recuperação de bola [roubar a bola ao adversário] mas taticamente cumpre, finaliza muito bem e a velocidade é ótima para um médio".

Abel Braga, de férias à espera que comece a época no Brasil, compara Wendel ao ex-jogador do Benfica Ramires.