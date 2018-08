Bruno de Carvalho reuniu-se com SAD e apresentou documento sobre destituição

Uma providência cautelar do Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa terá suspendido a destituição de Bruno de Carvalho, deixando o caminho aberto para que possa eventualmente tomar de novo posse como presidente do Sporting.

A TSF apurou que Bruno de Carvalho está em Alvalade com o intuito de voltar a ocupar o lugar que deixou em junho, depois de uma Assembleia-Geral destitutiva. Contudo, à data de realização desta reunião magna, Bruno de Carvalho já estava suspenso do cargo de presidente do clube.

O ex-presidente leonino está, neste momento, reunido com a SAD dos leões e deve falar aos jornalistas após este encontro. Antes, a PSP foi chamada a Alvalade.