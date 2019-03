Uma torre e um "B". Eis o novo símbolo da SAD do Belenenses

Foi esta segunda-feira conhecido o novo símbolo da SAD do Belenenses, liderada por Rui Pedro Soares. O anúncio da mudança estava por horas, uma vez que o próprio presidente da SAD já tinha confirmado na última quinta-feira que, quando a sua equipa entrasse em campo no estádio da Luz, na noite desta segunda-feira, já não teria a Cruz de Cristo ao peito.

Neste sentido, o novo símbolo apresenta a Torre de Belém e as suas ameias no topo, acompanhadas pela letra "B". O jornal O Jogo adianta que esta letra não é apenas a inicial de Belém como representa também as velas das naus portuguesas que partiram à descoberta do Novo Mundo.

Todos estes elementos estão inseridos no interior de um escudo que representa "o prestígio, adeptos e jogadores."

O novo grafismo tem duas cores: azul e branco ou e vermelho e branco, dependendo da cor do equipamento utilizado pela equipa treinada por Silas.