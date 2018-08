Valência contrata Gonçalo Guedes em definitivo

Depois de ter jogado na última época por empréstimo do PSG no Mestalla, Gonçalo Guedes foi agora contratado em definitivo pelo Valência.

O clube espanhol adianta num comunicado publicado esta segunda-feira que chegou a acordo com o campeão francês para a transferência definitiva do avançado que representou Portugal no Mundial 2018.

Há vários dias que se falava num possível entendimento entre PSG e Valência, sendo que agora o negócio confirma-se. A imprensa espanhola fala num acordo que pode ascender aos 40 milhões de euros.

Formando nas escolas do Benfica, Gonçalo Guedes irá assim continuar na Liga espanhola.