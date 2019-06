Varandas preparado para tudo em relação a Bruno Fernandes

Frederico Varandas e Bruno Fernandes © Carlos Costa/Global Imagens

Frederico Varandas foi entrevistado pela Sporting TV no dia do arranque da pré-época dos leões. Sobre o mercado de transferências, o presidente leonino prometeu vários cenários equacionados para um possível negócio, envolvendo a venda do passe de Bruno Fernandes, ou mesmo ficar em Alvalade. Se for essa a possibilidade, Frederico Varandas garante que "Bruno Fernandes, ficando, é de inteira justiça para o jogador melhorar as suas condições salariais", adiantou o presidente dos leões.

O presidente do Sporting também garantiu que vão ser apresentados brevemente três jogadores para o plantel de Marcel Keizer, mas sem revelar nomes. Varandas garante, no entanto, que são o resultado de negociações que duraram vários meses.

O primeiro destes três foi confirmado na noite desta quinta-feira em Alvalade: Valentin Rosier, lateral direito francês de 22 anos.

Para a nova temporada, o presidente do Sporting lançou o objetivo de fazer melhor do que na época anterior na prova do campeonato, ou seja, ficar acima do terceiro lugar.

Varandas critica declarações de Sousa Cintra

Frederico Varandas também respondeu às críticas de Sousa Cintra, que lamentou a saída do treinador José Peseiro, em troca com o holandês Marcel Keizer.

O líder leonino, pediu mais respeito ao antigo presidente da SAD na Comissão de Gestão do clube, garantindo que "Sousa Cintra disse um chorrilho de disparates, desde o empréstimo obrigacionista, situação de Nani, Bruno Fernandes. Demonstra um constante desrespeito, devia ter mais respeito por Marcel Keizer, nem que seja pelo facto de Keizer ter oferecido ao Sporting mais títulos do que Sousa Cintra ofereceu em seis anos de mandato", disse à Sporting TV.

Nesta entrevista, o presidente leonino também revelou que o clube vai investir num total de 12 milhões de euros para requalificar a Academia de Alcochete.