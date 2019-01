Vieira garante que Bruno Lage foi a primeira e única opção

Luís Filipe Vieira garante que Bruno Lage foi a primeira e única escolha para a sucessão de Rui Vitória. O presidente do Benfica fez uma curta declaração antes da primeira conferência de imprensa de Bruno Lage, depois de confirmado como novo treinador principal do Benfica.

"Desde a primeira hora, e contrariamente ao que muitos divulgaram, o Benfica não contactou com empresário algum ou treinador", refere Luís Filipe Vieira, garantindo "a primeira opção do Sport Lisboa e Benfica foi Bruno Lage".

A declaração do presidente do Benfica aconteceu minutos depois de o clube ter confirmado à CMVM (Comissão do Mercado e Valores Mobiliários) a escolha de Bruno Lage, sem, no entanto, referir qual a duração do contrato.

Bruno Lage sucede a Rui Vitória, um treinador a quem Luís Filipe Vieira deixou uma mensagem - "Estamos gratos a Rui Vitória por todo o trabalho que desenvolveu no Sport Lisboa e Benfica, pelas vitórias e pelos títulos. Penso que ele também se sente feliz por ter passado pelo Benfica"- , garantindo ainda que "o que está para trás é passado, e é passado mesmo".