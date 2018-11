"Vieira não pode dizer que a decisão de manter Vitória foi um feeling." O comentário de João Rosado

Luís Filipe Vieira deu um voto de confiança a Rui Vitória e reiterou que o atual treinador do Benfica é o homem certo para continuar à frente da equipa principal, nomeadamente para o projeto dos encarnados na formação. Perante as declarações do presidente do clube da Luz, João Rosado considerou que o presidente do Benfica não pode atribuir uma decisão desta natureza a um feeling.

Ouça o comentário de João Rosado após a conferência de imprensa de Luís Filipe Vieira

"Quando um presidente diz que tem uma visão estratégica para o Benfica, que este Benfica nada tem a ver com o Benfica de outros anos, quando diz que não pode existir no campo de orientação estratégica nenhuma espécie de sensibilidade para quem aponta hoje para a direita e amanhã para a esquerda, quando diz tudo isso não pode assumir que toda esta decisão resulta de um feeling. Não foi propriamente um sonho noturno porque diz que praticamente não teve condições para dormir mas até chegou ao ponto de dizer 'não sei se isto foi uma luz que me deu, que me levou para esta direção' depois de estar toda a gente alinhada num único sentido e num sentido diferente", justificou João Rosado.

"O mesmo presidente que advoga, e bem, que a pressão exterior não pode funcionar como fator de decisão, o Benfica não é gerido de forma para dentro, esse presidente que tem manifestamente e com provas dadas uma visão estratégica não pode ser o mesmo homem que diz que uma decisão com este grau de importância resultou de um feeling, de uma luz", acrescentou ainda o comentador da TSF.

Na opinião de João Rosado, Luís Filipe Vieira deu uma "prova de honestidade" ao admitir que as notícias divulgadas pela comunicação social "tinham fundamento e estavam a respeitar a verdade de ontem", tendo em conta que o cenário da saída de Rui Vitória foi mesmo considerado e esteve praticamente decidido.

O presidente do Benfica, referiu João Rosado, também "não escondeu que tentou acionar uma cartada que já tinha desencadeado quando Jorge Jesus perdeu três finais e ficou sujeito à crítica dos benfiquista e, na altura, Luís Filipe Vieira, sozinho, tomou a decisão de segurar Jesus".