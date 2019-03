Vitória de Guimarães pede insolvência da SAD do Sporting

O Vitória de Guimarães pediu esta quarta-feira a insolvência da SAD do Sporting. A TSF apurou que o pedido deu entrada no Juízo de Comércio de Lisboa.

Em causa estão as sucessivas falhas no pagamento das tranches referentes à transferência do extremo brasileiro Raphinha. O valor em dívida ascende a quatro milhões de euros.

Entretanto, os leões já reagiram e acusam o clube minhoto de "desrespeito". Em comunicado, assinado pelo vice-presidente João Sampaio, o Sporting admite que estranha a posição do Vitória Sport Club.

"Estranhamos a posição do Vitória Sport Clube, na medida em que preferem o histerismo público em vez de esperar pela solução de curto prazo que propusemos e que ignoraram. Honraremos, como sempre, os nossos compromissos, como o Vitória bem sabe. Mas não deixaremos de distinguir quem se portou com dignidade e respeitou a instituição Sporting Clube de Portugal; e quem, de uma maneira mais direta ou menos direta, e sem nenhuma vantagem, nos desrespeitou", lê-se na nota divulgada pelo Sporting, citada pelo O Jogo.