"Vou à missa e leio a Bíblia todos os dias." Nélson, o ex-jogador que é membro do Opus Dei

Começou a carreira nos juniores do Salgueiros mas como sénior afirmou-se no Sporting. Depois jogou em Inglaterra pelo Aston Villa, foi contratado FC Porto de Fernando Santos, no verão de 1998. Foi campeão no estádio das Antas, onde também conquistou uma Taça de Portugal.

Falamos de Nélson, antigo lateral que chegou a ser treinado por José Mourinho em 2003. Depois de pendurar as botas, foi empresário, presidente de um clube mas sempre com uma ligação muito forte à religião.

"Vou à missa todos os dias. Leio a bíblia todos os dias, faço orações todos os dias. Essa proximidade ajuda-me tremendamente para poder sobreviver espiritualmente", conta Nelson em entrevista à TSF, acrescentando que já leu a bíblia "cinco ou seis vezes".

"Não consigo conceber a minha vida sem uma grande proximidade com Deus. Acredito em Deus. Deixou-me algo para me orientar e essa orientação é Bíblia", assume, explicando que "o seu relacionamento com a religião passa muito pela leitura que Deus fez na terra".

Nesta entrevista, Nelson conta que é membro Opus Dei, revelando qual é o seu papel naquela organização religiosa. "É a santificação no meio do mundo. É deixar de parte aquela ideia que a santidade no mundo está reservada a uns quantos eleitos, que têm que se retirar para um claustro ou um mosteiro. Viver uma vida isolado mas depois santificar-se", disse.

Sobre as memórias do futebol, Nelson recorda a passagem pelo FC Porto, onde confessa que jogou muito pouco. O ex-lateral acusa a direção do clube de dar indicações ao treinador da altura, José Mourinho, para não colocá-lo em campo.

Atualmente, Nélson trabalha no colégio João Paulo II, em Braga, um estabelecimento de ensino ligado à Igreja e pertence à arquidiocese bracarense. Nélson é o gestor desportivo do colégio, que tem várias equipas de futebol. O ex-jogador preparou-se para exercer este cargo, tirando o curso de Gestão Desportiva, na Universidade Católica.