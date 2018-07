Onde está William? Bétis oficializa contratação do ex-Sporting

William Carvalho foi esta sexta-feira oficializado como reforço do Bétis de Sevilha, anunciou o clube nas redes sociais. O jogador assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas.

O interesse do clube espanhol no médio defensivo era conhecido há várias semanas. O vice-presidente do clube, Lorenzo Ferrer, chegou a dizer que o emblema da Andaluzia teria de fazer um grande esforço para garantir os serviços do jogador português.

O médio internacional português tinha rescindido contrato com o Sporting no mês passado alegando justa causa.

Apesar da situação de caráter excepcional, o Sporting será beneficiado. Os leões já comunicaram o negócio à CMVM , explicando que a transferência fixou-se em 16 milhões de euros, mais 14 milhões por objetivos.