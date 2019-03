Zidane regressa ao Real Madrid quase um ano depois

Zinedine Zidane é o novo treinador do Real Madrid. A notícia foi adiantada por vários órgãos de comunicação espanhóis e, entretanto, foi confirmada pelo clube, através de um comunicado.

Será o regresso do treinador francês que ganhou três Ligas dos Campeões no Real Madrid.



Depois de Lopetegui e do argentino Solari, Zidane será o terceiro treinador do Real Madrid esta época.



O clube da capital espanhola já foi afastado da Liga dos Campeões e está a doze pontos do primeiro ligar da Liga, ocupado pelo Barcelona.

O comunicado adianta que o presidente do Real Madrid vai apresentar Zinedine Zidane à imprensa, esta segunda-feira, às 20h00 no estádio Santiago Bernabéu.