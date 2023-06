Poucos remates e pouca inspiração. Islândia 0-0 Portugal (2.ª parte)

Por Gonçalo Teles 20 Junho, 2023 • 18:38 Partilhar este artigo Facebook

A seleção portuguesa tenta esta terça-feira aumentar a liderança do Grupo J de qualificação para o Euro 2024, num dia de novo recorde para Cristiano Ronaldo: chegou às 200 internacionalizações pela equipa nacional. Em Reiquiavique, Martínez optou por fazer quatro alterações ao onze inicial, escolhendo Dalot, Pepe, Rúben Neves e Rafael Leão.

Com mais posse de bola e remates, mas poucos, Portugal chegou ao intervalo sem conseguir fazer contar as poucas jogadas de perigo. Em cima do intervalo a equipa nacional pediu vermelho para Finnbogason após entrada dura sobre Pepe.

Onze da Islândia: Rúnarsson; Fridriksson, Pálsson, Ingason, Magnússon; Willumsson, Traustason, Johann Gudmundsson; Albert Gudmundsson, Thorsteinsson e Finnbogason

Onze de Portugal: Diogo Costa, Dalot, Pepe, Danilo, Rúben Dias, Cancelo, Rúben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo

Suplentes da Islândia: Valdimarsson, Olafsson; Sampsted, Johanesson, Bjarnason, Gretarsson, Magnússon, Gunnarson, Haraldsson, Ellertsson, Helgason e Hlynsson

Suplentes de Portugal: Rui Patrício, José Sá; António Silva, Toti Gomes, Gonçalo Inácio, Raphael Guerreiro, Otávio, Renato Sanches, Vitinha, Ricardo Horta, João Félix e Diogo Jota

O jogo é arbitrado pelo alemão Daniel Siebert. Portugal lidera o grupo com nove pontos, seguido da Eslováquia, que tem sete, e do Luxemburgo, terceiro, com quatro. Bósnia e Islândia seguem com três, nos quarto e quinto lugares, respetivamente, enquanto o Liechtenstein é último, sem pontos.