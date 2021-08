James Rodríguez pode estar a caminho do FC Porto. Luis Díaz envolvido no negócio

James Rodríguez © Rungrok Yongrit/EPA (arquivo)

Por António Botelho 27 Agosto, 2021 • 14:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O avançado colombiano James Rodríguez, de 30 anos, pode regressar ao FC Porto em breve. A TSF apurou que os portistas estão a a tentar negociar com os ingleses do Everton e o também avançado colombiano Luis Díaz, de 24 anos, pode estar envolvido no negócio.

Fabrizio Romano, jornalista italiano que está sempre atento às movimentações do mercado de transferências, acaba de escrever no Twitter que o clube inglês está interessado no extremo do FC Porto.

E pode haver mesmo uma troca de colombianos entre o Everton e os dragões.

A TSF apurou, nas últimas horas, que James Rodríguez tem o desejo de voltar a Portugal e regressar ao FC Porto, mas o salário do jogador é um dos principais entraves ao negócio.

Ainda assim, o FC Porto está a tentar contratar o internacional colombiano. O mercado de transferências fecha no dia 31 de agosto, próxima terça-feira.