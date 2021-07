João Mário já é jogador do Benfica

João Mário apresentado como reforço do Benfica © DR

Por Teresa Mota com Miguel Jorge Fernandes 13 Julho, 2021 • 09:45 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

João Mário foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Benfica para a próxima temporada. O anúncio foi feito através de um vídeo partilhado nas redes sociais do clube da Luz.

@joaome17 é do SL Benfica!#DeTodosUm pic.twitter.com/cB0879PUgs - SL Benfica (@SLBenfica) July 13, 2021

O Inter de Milão tinha anunciado, esta segunda-feira, a rescisão de contrato com João Mário, com quem tinha mais um ano de vínculo.

João Mário, que foi contratado ao Sporting em 2016, por 40 milhões de euros, tinha mais um ano de contrato com o Inter, no qual nunca se conseguiu impor, somando apenas 69 partidas e quatro golos pelos transalpinos.

Pelo meio, foi cedido aos ingleses do West Ham (2017/18), aos russos do Lokomotiv de Moscovo (2019/20) e, na temporada transata, ao Sporting, o qual ajudou a sagrar-se campeão nacional, ao fim de 19 anos.

Em 2020/21, João Mário contabilizou 34 partidas e dois golos pelos leões, contribuindo ainda para a conquista da Taça da Liga.

O Benfica ainda não anunciou oficialmente a duração do contrato, mas a TSF sabe que o internacional português tem um contrato de cinco anos com o clube da Luz com um ordenado de 4 milhões de euros brutos por ano.

João Mário rescindiu contrato com o Inter de Milão, mas o Sporting estranhou a decisão do clube italiano em rescindir contrato com o jogador e não ter aceite a proposta verde e branca, no valor de 5 milhões de euros - três milhões pagos a pronto e mais dois milhões por objetivos.

O Sporting sempre defendeu a existência da cláusula anti-rival, onde um regresso de João Mário a Portugal obrigava o Inter de Milão a pgar à SAD leonina um valor de 30 milhões de euros. Algo que já não vai acontecer com a rescisão de contrato, visto que João Mário assinou com o Benfica como jogador livre no mercado.

Sabe a TSF, que a direção do Sporting estranha esta decisão do Inter e do jogador, mas promete acompanhar os desenvolvimentos de todo o processo.