João Paulo Rebelo descarta responsabilidade na preparação da festa do Sporting

O secretário de Estado do Desporto e da Juventude diz que não tem nada a ver com forma como foi preparada a festa do título do Sporting. João Paulo Rebelo sublinha, no entanto, que o pedido de cumprimento de regras "não foi atendido por parte dos adeptos", que ontem festejaram o campeonato conquistado pelos leões em todo o país.

Aos jornalistas, o governante garante, no entanto, que não está a fugir às suas responsabilidades. "Não é querer estar, como diz o povo, sacudir a água do capote. Mas a verdade é que não é o secretário de Estado do Desporto, tal como não é por haver uma manifestação de professores onde haja desacatos que é chamado à coação o ministro da Educação", considera João Paulo Rebelo.

Os jogos da última jornada do campeonato poderão ter adeptos nas bancadas. Ora, sobre esse regresso do público aos estádios, o secretário de Estado do Desporto defende que devem ser tomadas todas as medidas de segurança. No que diz respeito à possível final da Liga dos Campeões, no estádio do Dragão, João Paulo Rebelo admite que a realização desse jogo em Portugal seria bom para o país.