Joelson mais longe da renovação. Arsenal insiste no jogador

Joelson mais longe de um acordo para renovar. © Gerardo Santos / Global Imagens

Por Bruno Sousa Ribeiro com Tiago Santos 23 Julho, 2020 • 12:03

Está cada vez mais longe a possibilidade de Joelson Fernandes renovar pelo Sporting. O jovem atleta de 17 anos está na lista do Arsenal para próxima temporada e, ao que a TSF apurou, os ingleses vão mesmo avançar com uma proposta de 45 milhões de euros, batendo assim a clausula de rescisão do atleta.

O Sporting e os representantes do atleta estiveram muito próximos de um acordo para a renovação há algumas semanas. As negociações foram no entanto interrompidas a pedido do clube inglês.

O Arsenal ainda não concluiu a temporada, tem ainda um jogo para a Premier League no próximo fim de semana e ainda a final da Taça de Inglaterra agendada para 1 de agosto. Os britânicos prometeram novidades para os próximos dias, esperando que o atleta não renove contrato com o Sporting.

Ainda ao que a TSF apurou, nas últimas horas também o Borussia de Dortmund e o Barcelona entraram em contato com os representantes do atleta para perceber as condições para uma transferência.

Joelson Fernandes tem contrato com o Sporting até junho de 2022. Este contrato prevê uma clausula de rescisão de 45 milhões de euros, uma valor que o Sporting queria aumentar na renovação negociada ao longo dos últimos meses.