Jovem e canhoto, Tomás Ribeiro é o eleito do Sporting para a defesa

O defesa central da B SAD Tomás Ribeiro pode ser reforço do Sporting já em janeiro, sabe a TSF. O treinador leonino, Rúben Amorim, é um apreciador das qualidades do jovem de 22 anos e o clube de Alvalade - que contactado pela TSF não quis comentar - já deu a conhecer o seu interesse aos responsáveis azuis.

Rúben Amorim quer um jogador esquerdino, já habituado a alinhar numa defesa a três e com potencial reconhecido, características que Tomás Ribeiro reúne em si. Para o comentador da TSF Tomás da Cunha, o jogador é "uma das melhores opções no mercado interno".

Tomás Ribeiro é "forte nos duelos, tem capacidade de antecipação e alguma qualidade para continuar a construção deste trás" e que pode ser trabalhado por Rúben Amorim "para se adaptar ao sistema defensivo do Sporting", pelo que é "uma ótima escolha".

Sem pressa em fechar o negócio, os leões estudam ainda outras possibilidades, mas o interesse no defesa central - que é um dos capitães da B SAD - é real e há uma grande probabilidade de rumar a Alvalade já no mercado de transferências de janeiro, seguindo a lógica de "compor o plantel sempre com reforços cirúrgicos, mais do que com nomes sonantes".

Tomás Ribeiro estreou-se na equipa principal da B SAD em 2019/2020, na qual fez 15 jogos. Na época passada acabou por ser um dos jogadores mais utilizados do plantel, com 36, e esta época já soma 16 partidas: 13 na Liga, um na Taça da Liga e dois na Taça de Portugal.

Na formação, além dos Belenenses, passou pelo Alta de Lisboa e pelo CAC.