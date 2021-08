Levantada prisão domiciliária a Luís Filipe Vieira

Luís Filipe Vieira © Gerardo Santo/ Global Imagens (arquivo)

O juiz Carlos Alexandre levantou, esta sexta-feira, a medida de prisão domiciliária aplicada ao ex-presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, apurou a TSF. Assim, no seguimento do despacho assinado pelo juiz, o ex-líder encarnado fica em liberdade.

Esta quinta-feira, o juiz Carlos Alexandre aceitou o pagamento da caução de Luís Filipe Vieira, no valor de três milhões de euros, com recurso à hipoteca de dois imóveis no Dafundo, um deles a atual habitação do ex-presidente do Benfica.

Cada imóvel tem o valor de 1 milhão e 380 mil euros e o remanescente da caução é pago em dinheiro, através de um depósito-caução de 240 mil euros.

Luís Filipe Vieira foi um dos quatro detidos numa investigação que envolve negócios e financiamentos superiores a cem milhões de euros, com prejuízos para o Estado, SAD do clube e Novo Banco.

Proibido de sair do país, Vieira está indiciado por abuso de confiança, burla qualificada, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, fraude fiscal e abuso de informação.

Além disso, Carlos Alexandre aplicou também como medidas de coação a Luís Filipe Vieira a proibição de contactar com os outros arguidos do processo: o empresário José António dos Santos e o advogado e agente Bruno Macedo, sendo a exceção o filho do ex-presidente encarnado, Tiago Vieira, outro dos quatro detidos.

Em causa, segundo o MP, estão "negócios e financiamentos em montante total superior a 100 milhões de euros, que poderão ter acarretado elevados prejuízos para o Estado e para algumas das sociedades", ocorridos "a partir de 2014 e até ao presente", suscetíveis de configurar "crimes de abuso de confiança, burla qualificada, falsificação, fraude fiscal e branqueamento".

