Luís Castro: "Esta é uma Ucrânia forte, líder pela qualidade de jogo e dos jogadores"

© Valentyn Ogirenko/Reuters

Por TSF 14 Outubro, 2019 • 11:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Há uma onda crescente de entusiasmo na Ucrânia em torno da seleção nacional, considera Luís Castro. O treinador português chegou este verão para treinar o Shakhtar, clube que domina o campeonato local, e que empresta nove jogadores nesta janela internacional à seleção orientado por Andriy Shevchenko.

Pub Pub

"Esta é uma Ucrânia forte, que lidera o grupo pela qualidade do seu jogo e devido à qualidade dos jogadores", começa por dizer Luís Castro numa à TSF. "É uma equipa sempre disponível para ter um ataque organizado, que defende e ataca junta, com jogadores experientes", explica o português.

Pub Pub

São fortes tecnicamente, com bom conhecimento do jogo, boa dimensão física e psicológica

"Assentam o jogo num sistema de 4x3x3, com jogadores de qualidade nas alas, que faz depender da forma de jogar o atleta que alinha no corredor - se for Marlos, com jogo mais interior pela direita -, apoiados por um meio-campo com Stepanenko Zinchenko [jogador do City de Guardiola, onde alinha como lateral-esquerdo] e também Malinovskyi. Este é um meio-campo de qualidade técnica muito boa, numa formação que apresenta ainda uma defesa muito sólida".

Luís Castro conhece bem estes jogadores, até porque grande parte dos atletas jogam no Shakhtar. No último onze apresentado pela seleção da Ucrânia, frente à Lituânia, eram seis os atletas de Luís Castro, a somar a mais três no banco de suplentes. "Conheço todos os jogadores da Ucrânia. São fortes tecnicamente, com bom conhecimento do jogo, boa dimensão física e psicológica", aponta o treinador português.

As figuras de destaque da seleção ucraniana, por Luís Castro. 00:00 00:00

Basta olhar para o último onze para perceber a ligação entre a seleção de Shevchenko e a equipa de Castro. Andriy Pyatov, experiente guarda-redes de 35 anos é o titular de clube e seleção.

Na direita da defesa, mais jovem, Sergiy Bolbat, que chegou recentemente à equipa nacional e tem sido titular nesta temporada no Shakhtar. No eixo da defesa Serhiy Kryvtsov e Mykola Matvienko, ambos jogadores do Shakhtar formam uma dupla jovem, que se tem imposto tanto no campeonato ucraniano como na seleção.

Kryvtsov em ação contra André Silva, na visita da Ucrânia a Portugal © Gerardo Santos / Global Imagens

À frente da defesa o esteio Taras Stepanenko, um indiscutível no Shakhtar, primeiro com Lucescu, depois com os portugueses Paulo Fonseca e Luís Castro, com mais de meia centena de jogos pela equipa nacional.

Ainda o criativo Marlos, esquerdino de 31 anos que joga a partir do flanco, e JúniorMoraes, goleador que lidera a lista de melhores marcadores do campeonato ucraniano com 9 golos em apenas 10 partidas.

Marlos é o criativo da seleção ucraniana © Valentyn Ogirenko/Reuters

"São todos jogadores de grande qualidade, é uma seleção a levar em conta tanto do ponto de vista individual como coletivamente". Mas ainda assim, Luís Castro espera que a seleção portuguesa se imponha. "Portugal vai a Kiev tentar mostrar porque é campeão da Europa", diz, sem arriscar uma opinião sobre a fórmula a apresentar por Fernando Santos.

Portugal joga em Kiev no Estádio Olímpico, casa do grande rival do Shakhtar, o Dinamo . Um estádio com capacidade para 70 mil espetadores. "O Olímpico de Kiev tem bom ambiente e vai certamente estar cheio. A Ucrânia vive a seleção de uma forma entusiástica, até porque estão empolgados com o primeiro lugar", comenta Luís Castro.

A capital Kiev acolhe a equipa do Shakhtar durante a semana. Longe de Donetsk desde a eclosão da guerra na Crimeia, o clube vive entre a capital e Lviv, onde realiza os jogos em casa. "Em termos de logística, obriga a um esforço de todos", refere Luís Castro. Um esforço que, ainda assim, não tem impedido o clube de atingir bons resultados.

"Estou totalmente adaptado a um clube bom, com dimensão europeia. Na Champions a vitória no terreno da Atalanta atirou-nos para uma posição em que podemos garantir o apuramento. No campeonato estamos numa boa situação, ultrapassadas algumas dificuldades. Tivemos alguns jogos apertados - como com Dinamo , Zorya ou Oleksandriya -, mas com aquilo que também é preciso no futebol, uma ponta de sorte, estamos com dez vitórias em dez jogos."

O Ucrânia-Portugal joga-se esta segunda-feira, depois das 19h45, com relato na TSF e acompanhamento ao minuto em tsf.pt.