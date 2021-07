Vieira em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica. Caução de três milhões

Luís Filipe Vieira © Pedro Rocha / Global Imagens

Luís Filipe Vieira vai ficar em prisão domiciliária sem pulseira eletrónica, pelo menos até ser preparada uma caução de três milhões de euros, apurou a TSF.

Magalhães e Silva, advogado de Vieira, considerou que a audição do seu constituinte "correu bem", tendo tido início às 09h15, tendo feito um balanço "positivo" e afirmando que "respondeu a todas as questões, sem nenhuma exceção", com o empresário a afirmar a sua inocência.

"Não gosto de antecipar convicções. Como em termos de decisão já vi de tudo, não gosto de cavalgar nenhuma convicção", afirmou, entendendo que Vieira conseguiu defender-se das questões efetuadas pelo juiz Carlos Alexandre: "As explicações que Luís Filipe Vieira deu, do meu ponto de vista, ilibam-no integralmente."

Quanto ao facto de ter usado paraísos fiscais para passar dinheiro de transferências do clube, o advogado defende que houve um uso legítimo destas empresas, dizendo que "o que há relativamente às 'offshores' são transações imobiliárias sem nenhuma ponta de ilegalidade".

Luís Filipe Vieira não sabe por esta altura o que se passa no Benfica. O advogado fez questão de não lhe contar para não prejudicar o interrogatório.

Vieira e os outros três detidos no processo chegaram ao tribunal às 09h03, depois de pernoitarem pela terceira vez consecutiva nas instalações do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, em Moscavide.