Luís Filipe Vieira deve ganhar de forma clara as eleições do Benfica, revela sondagem

Por António Botelho 19 Setembro, 2020 • 09:40

Se as eleições do Benfica fossem hoje, Luís Filipe Vieira ganhava de forma esmagadora. É a conclusão de uma sondagem da Aximage para a TSF e para o JN. A cerca de um mês das eleições encarnadas - e com base neste estudo, que conta com 603 entrevistas - os opositores ainda estão muito longe do atual presidente do Benfica.

Os inquiridos consideram que Luís Filipe Vieira está no topo dos mais conhecidos e também o candidato que está em melhor posição para vencer as eleições. Os números esmagadores em relação à concorrência. Para 81,2% dos simpatizantes do Benfica, Vieira deverá ganhar as eleições.

© infografias @jn

Na notoriedade, o atual presidente do Benfica também tem vantagem, com quase 60%. Nesta sondagem, Rui Gomes da Silva está bem longe de Vieira, apenas com 3,3%, assim como João Noronha Lopes - 2,7% - enquanto os outros candidatos, Bruno Costa Carvalho e Francisco Benítez, juntos, têm quase 13% na dinâmica de vitória.

A amostra desta sondagem não engloba só simpatizantes do Benfica, inclui também adeptos de outros clubes em Portugal, a maioria de Sporting e FC Porto. Se olharmos para os números em geral, incluindo simpatizantes de Benfica e de outros clubes, Luís Filipe Vieira já não tem 81,2% de dinâmica de vitória, mas continua na frente de forma clara, com 61,6%. No entanto, 31,9% dos inquiridos não sabe quem vai ganhar as eleições do Benfica.

Ficha Técnica

A sondagem foi realizada pela Aximage para a TSF e o JN, com o objetivo de avaliar a opinião dos Portugueses as eleições à presidência do Benfica. O trabalho de campo decorreu entre os dias 12 e 15 de setembro e foram recolhidas 603 entrevistas entre maiores de dezoito anos residentes em Portugal.

Foi feita uma amostragem por quotas, com sexo, idade e região, a partir do universo conhecido, reequilibrada por sexo, idade, escolaridade e região.

À amostra de 603 entrevistas, corresponde um grau de confiança de 95% com uma margem de erro de 4.00%.

A responsabilidade do estudo é da Aximage Comunicação e Imagem Lda, sob a direção técnica de José Almeida Ribeiro.