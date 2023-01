Mafra confirma negociações entre Sporting e Midtjylland por Diomandé

O jovem central Ousmane Diomandé © Miguel Pereira/Global Imagens

O presidente do Mafra confirma, em entrevista à TSF, que o Sporting está a negociar com o Midtjylland a contratação do jovem central Ousmane Diomandé, já para este mês de janeiro.

"Eu não tenho participado nessas negociações, porque não me dizem respeito. Acho que o Sporting está em negociações diretamente com o Midtjylland. Se houver acordo, o Midtjylland está livre de colocar o jogador onde entender", afirma José Cristo, em declarações à TSF.

O jogador está cedido pelo clube dinamarquês ao emblema do segundo escalão do futebol português, num empréstimo até ao final da presente temporada, no entanto o contrato assinado entre os dois clubes prevê que o Midtjylland possa resgatá-lo quando quiser: "No dia em que o Midtjylland o quiser tirá-lo daqui, pode fazê-lo sem nos consultar", explica o presidente do Mafra.

Nesta entrevista à TSF, José Cristo revela ainda que no último jogo dos mafrenses, "notou-se que o rapaz estava um pouco nervoso" e, acrescenta, que Diomandé "é apenas um jovem, tem 19 anos, mas tem uma qualidade muito grande".

Ousmane Diomandé é costa-marfinense e tem 16 partidas realizadas pelo Mafra esta época. O defesa central de 19 anos é um dos alvos do Sporting para reforçar o centro da defesa já em janeiro. De acordo com a imprensa dinamarquesa, o Midtjylland já terá rejeitado uma proposta de quatro milhões de euros dos leões pelo jogador.