MAG do Benfica não cede a Noronha Lopes. Contagem dos votos através de método eletrónico

© António Pedro Santos/Lusa

Por Francisco Nascimento 28 Outubro, 2020 • 20:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O candidato à presidência do Benfica pela Lista B, João Noronha Lopes, pediu que os votos fossem recontados através do método tradicional. O pedido não será adotado pela Mesa da Assembleia Geral (MAG) do clube, que garante não existir qualquer incompatibilidade com o sistema eletrónico.

O presidente da MAG do Benfica, Virgílio Duque Vieira, lembra que a reposição do voto em urna foi imposta pela sua equipa, para que não existissem incertezas quanto ao método eletrónico. Ainda assim, o dirigente encarnado assume que a promulgação dos resultados será assente nos votos contados pelo sistema tecnológico.

"As urnas não serão abertas, são seladas com a presença dos representantes das listas", explica Duque Vieira. O dirigente assume, no entanto, que qualquer sócio pode apresentar um requerimento para que os votos sejam recontados.

Virgílio Duque Vieira garante ainda que as acusações de Noronha Lopes são infundadas. "Certamente será por falta de informação", diz.

Já votaram mais de 27 mil benfiquistas, e são esperados mais votantes até ao encerramento das urnas. "Quem estiver na fila para votar, votará mesmo depois da hora. Estaremos cá as horas que forem precisas para que os sócios exerçam livremente o direito de voto."

As eleições deste ano já bateram o recorde histórico das mais votadas de sempre. A votação superou o anterior maior registo, alcançado em 2012, com 22.676 eleitores, quando o atual presidente, Luís Filipe Vieira, derrotou o juiz Rui Rangel, com uma preferência de 83,02 por cento dos votos.

A terceira maior votação no clube aconteceu em 2000, num período crítico financeira e desportivamente, quando compareceram nas urnas 21.854 votantes, numa eleição em que Manuel Vilarinho bateu João Vale e Azevedo.

Concorrem à liderança do clube, Luís Filipe Vieira (lista A), o gestor João Noronha Lopes (lista B) e o advogado e antigo ministro Rui Gomes da Silva (lista D).