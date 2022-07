Málaga pressiona SC Braga com negócio Ricardo Horta

© José Coelho/Lusa

O Málaga continua a pressionar a direção de António Salvador a vender o passe de Ricardo Horta, de forma a garantir o encaixe de uma importante verba financeira. "Dissemos-lhes [ao SC Braga] que temos um contrato e que, se não aceitam a oferta, aplicaremos esse direito. A direção desportiva não trabalha em nada contando com esse dinheiro", afirmou o administrador judicial do clube espanhol, José María Mûnoz, citado pela imprensa local.

Ricardo Horta tem sido associado ao Benfica neste mercado de transferências, mas os valores oferecidos pela direção de Rui Costa não convenceram a SAD arsenalista e, por isso, o negócio não evolui nas últimas semanas.

O clube da Luz fez uma oferta a rondar os 12 milhões de euros para comprar o passe do atleta, com a possibilidade de integrar o passe de dois jogadores que não entram nas contas de Roger Schmidt.

O Málaga já fez saber que é parte interessada neste processo, atendendo à percentagem do passe do internacional português que os andaluzes ainda têm. Em junho, o diretor desportivo, Manolo Gaspar, afirmou, ao Record, que o clube espanhol detém 67% dos direitos económicos do jogador bracarense. "O SC Braga está obrigado a ouvir propostas e, se não aceitar, terá de pagar ao Málaga um valor correspondente aos 67% da oferta", avisou, na altura.