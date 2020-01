Marius Mouandilmadji emprestado ao Aves pelo FC Porto

© Reprodução Desportivo das Aves

O Desportivo das Aves, da I Liga portuguesa de futebol, anunciou hoje a contratação do avançado Marius, que chega por empréstimo do FC Porto.

"Marius Mouandilmadji é o novo jogador do Clube Desportivo das Aves. O ponta de lança, que pertence aos quadros do FC Porto, rubricou um contrato de cedência válido até ao final da presente época desportiva, sem opção de compra", escreve o emblema do concelho de Santo Tirso, em comunicado publicado na página oficial.

O avançado de 21 anos, natural do Chade, será cedido pelos 'dragões' até ao final da temporada, sendo o segundo reforço dos avenses nesta janela de transferências, depois da contratação do defesa central Buatu.

Marius chegou ao FC Porto em 2018, mas não se conseguiu afirmar na equipa principal dos 'dragões', participando em apenas dois jogos e apontado um golo, logo na estreia, na goleada sobre o Desportivo das Aves (5-0), em agosto de 2018.

Os avenses ocupam a última posição da I Liga, com apenas seis pontos, correspondentes a duas vitórias e 13 derrotas, e estão a oito pontos da 'linha de água', detendo o estatuto de pior defesa do campeonato, com 31 golos encaixados.