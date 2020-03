Martins Soares prepara-se para voltar a ser candidato à presidência do FC Porto

Martins Soares prepara-se agora para voltar a ser candidato à presidência do FC Porto © Site FC Porto

Na história do Futebol Clube do Porto, só um nome desafiou Jorge Nuno Pinto da Costa na presidência do clube. Em 1988 e 1991, Martins Soares candidatou-se, contra o atual líder azul e branco.

Martins Soares é médico e prepara-se agora para voltar a ser candidato, depois de um grupo de sócios o desafiar para fazer frente, pela terceira vez, a Pinto da Costa.

Ouça a reportagem de Teófilo Fernando 00:00 00:00

"Vai ser a terceira vez, já fui à primeira no auge do Futebol Clube do Porto. Nessa altura, a minha candidatura foi positiva, uma vez que mudou a estrutura do clube. Na segunda tentativa, o FC Porto continuava no auge e a estrutura voltou a mudar. Neste momento, não sou um grande acionista, porque, infelizmente, não vale a pena. Mas tenho a dignidade de ter ações para poder estar em reuniões da SAD. Enquanto que, por exemplo, Adelino Caldeira, não têm uma única ação da SAD e é vice-presidente do organismo", critica.

Martins Soares, sócio há 70 anos e um pequeno acionista da SAD azul e branca, considera que "não há duas sem três" e que está na altura do atual presidente deixar o clube.

"Pinto da Costa começa a deixar de ser intocável. Foi um grande presidente, mas neste momento, deveria sair em grande. Não devia sair empurrado, porque vai levar o FC Porto para uma situação idêntica à do Sporting, com muitos candidatos", explica Martins Soares.

O agora candidato lembra ainda que da primeira vez que se candidatou conseguiu 22.4% dos votos, apesar do trabalho realizado por Pinto da Costa.

Depois do atual presidente, José Fernando Rio foi o segundo a anunciar a candidatura à presidência do FC Porto nas eleições para o quadriénio 2020/2024. Este domingo, durante uma intervenção no programa Trio de Ataque, da RTP3, Fernando Rio alegou a necessidade de "mudar de liderança e modernizar o clube".

Esta será a primeira vez que dois candidatos concorrem contra Jorge Nuno Pinto da Costa à presidência azul e branca.