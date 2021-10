Por TSF 17 Outubro, 2021 • 14:10 Partilhar este artigo Facebook

O Sporting de Braga inicia este domingo, frente ao Moitense, a defesa da Taça de Portugal que conquistou na época passada numa final frente ao Benfica, quando ganhou por 2-0. O adversário é o sexto classificado da 1.ª Divisão da Associação de Futebol de Setúbal.

Depois de 40 minutos em que Pedro Fortes se fez uma autêntica parede contra o ataque bracarense - e quando o Moitense ainda não registava qualquer remate à baliza -, foi Mário González quem teve o condão de desfazer o nulo inicial, ao responder da melhor forma a um cruzamento de Yan Couto.

A perder ao intervalo, o técnico do Moitense, David Nogueira, fez a primeira substituição da partida no início da segunda parte, ao lançar Pedro Reis para o lugar de Filipe Maia. Os anfitriões perceberam a mensagem e, logo aos 46', obrigaram Tiago Sá a aplicar-se pela primeira vez.

Apesar da boa réplica do Moitense, foi mesmo o Sporting de Braga quem chegou ao golo. Houve canto a partir do lado direito do ataque e Bruno Rodrigues aproveitou para fazer o 2-0.

Onze do Moitense: ​​​​​​​Pedro Fortes, Chainho, Lampreia, Maia, Mário Costa, Leonardo Leiro, Laurindo, Rafa Matos, Patrick, Rosito Carvalho e Gui Marques.

Onze do SC Braga: Tiago Sá, Yan Couto, Tormena, André Horta, Mário González, Chiquinho, Lucas Mineiro, Medeiros, Moura, Bruno Rodrigues e Galeno

O jogo é disputado no Estádio Alfredo da Silva, no Barreiro, e o árbitro é Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.

Suplentes do Moitense: Diogo Labêgo, Nmoruka, Tomás Alves, Martim Varela, David Silva, Tiaguinho e Pedro Reis.

Suplentes do SC Braga: Hornicek, Castro, Fabiano Silva, Roger Fernandes, Gorby, Diogo Leite e Vítor Oliveira.