"Não é só a mim que o Sporting está a surpreender. É a todo o universo do futebol"

José Peseiro não esconde a surpresa em ver o Sporting a liderar o campeonato com uma margem tão grande em relação aos rivais. Mas considera também que "é com todo o mérito".

"Não sou só eu que estou surpreendido. Acho que ninguém podia pensar, no início da época, que o Sporting pudesse estar com 10 pontos de avanço em relação ao segundo classificado, 11 do Braga e 15 do Benfica", começa por referir o treinador.

O jornalista Bruno Sousa Ribeiro entrevistou José Peseiro. Ouça aqui 00:00 00:00

"Acredito que o treinador, presidente e estrutura pensassem estar a disputar o primeiro lugar. Agora, estarem com uma margem tão grande, penso que nem eles acreditavam", sublinhou Peseiro, em entrevista à TSF.

Sobre o clássico deste sábado, o antigo treinador de dragões e leões diz que é "mais decisivo para o FC Porto".

"Se o Sporting empatar, mas sobretudo vencer, tem tudo para chegar ao título de campeão nacional", sustenta.

Nesta entrevista à TSF, José Peseiro não atribui o favoritismo a ninguém. Diz que o FC Porto gosta mais de ter a bola, é mais intenso, mas o Sporting é muito consistente. "É um jogo 50/50", vaticinou.