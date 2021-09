"Não vou votar. Fui maltratado no Benfica"

António Simões, antigo jogador do Benfica © Gerardo Santos/Global Imagens

A antiga glória do Benfica, António Simões, diz que está magoado com algumas pessoas que estão dentro do clube.

"Fui maltratado, não merecia, continuam pessoas dentro do clube que me trataram mal e parece que nada aconteceu", começa por desabafar o antigo jogador do Benfica. "Eu não sou o Benfica mas tenho a certeza absoluta que eu e todos os meus ex-companheiros, ao longo dos anos, são o verdadeiro Benfica. Sobretudo aqueles que foram capazes de internacionalizar o clube. Tenho uma mágoa dentro de mim", sublinha.

São motivos que levam António Simões a não vai apoiar nenhum dos candidatos, garantindo ainda: "Nem sequer vou votar. Não tenho nenhum interesse em oferecer os meus 50 votos que são muitos. Entendo que não o devo fazer."

Sobre a possiblidade de Rui Costa vencer as eleições, como considera que "vai acontecer", António Simões está na expectativa: "Depois de coisas extremamente desagradáveis que aconteceram no clube ultimamente, obriga Rui Costa a pensar seriamente que Benfica vamos ter. Sabemos bem que Benfica queremos mas não sabemos que Benfica vamos ter. Estou na expectativa, esperemos que tudo corra bem", conclui a antiga glória encarnada.