Neemias Queta foi o jogador mais votado dos Sacramento Kings para o All Star Game da NBA

Neemias Queta terminou no 25.º lugar de jogadores mais votados no frontcourt (posições mais avançadas no basquetebol) da Conferência Oeste da NBA e foi o atleta mais votado da equipa dos Sacramento Kings na seleção dos participantes para o All Star Game.

O poste português recebeu 88.534 votos do público, que tem 50% de poder na decisão dos jogadores que figuram no jogo das estrelas da competição. Além do público, um jogador da NBA, ainda desconhecido, também votou em Neemias Queta.

Na votação do público, Queta foi o mais votado da equipa que representa, os Sacramento Kings. DeAaron Fox (39.461 votos do público) e Harrison Barnes (38.915) fecham o pódio nas preferências dos adeptos, só na equipa de Sacramento.

O All Star Game é uma partida que junta os melhores basquetebolistas da NBA. LeBron James foi o atleta mais votado pelo público no Oeste (9.128.231) e será um dos capitães. Na Conferência Este, o líder será Kevin Durant, que recebeu 6.789.863 votos no total.