Newcastle quer garantir já Roger mas admite empréstimo de um ano ao SC Braga

Por Tiago Santos 17 Junho, 2022 • 18:55

O Newcastle quer garantir, já este verão, a compra do extremo Roger Fernandes, do SC Braga, e está disposto a deixar que o jovem de 16 anos fique por mais um ano a evoluir em Portugal.

O interesse dos magpies no jogador foi avançado pelo jornal "A Bola", mas a TSF sabe que, nos últimos dias, o clube decidiu avançar para as negociações porque, entre os jovens talentos que o Newcastle está a procurar pela Europa, o jovem avançado bracarense foi identificado como o maior e mais interessante em Portugal.

Nos últimos dias, os ingleses perguntaram aos representantes do jogador quais os valores pedidos pelos bracarenses e qual a disponibilidade de António Salvador para negociar, mas do lado do Newcastle está tomada: garantir o jogador já este verão, mas deixando-o emprestado em Portugal por pelo menos mais um ano na Pedreira.

A TSF apurou que o SC Braga recusou, em janeiro, duas propostas do Ajax pelo jovem avançado, no valor de dez e 12 milhões de euros.

Já o Newcastle chega a Braga com outro poder negocial: está disposto a começar nos 20 milhões de euros e deve formalizar, nos próximos dias, uma proposta.