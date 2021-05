Olá lança versão verde e branca do Perna de Pau

Edição especial do Perna de Pau, em homenagem ao Sporting © Unilever

Este verão, o famoso Perna de Pau vai ter uma edição especial. Verde e branca e com sabor a lima. Bernando Melo, o porta-voz da Olá, revela que a ideia é partilhar com os portugueses um momento feliz. "Esta marca que já tem mais de 60 anos sempre teve um posicionamento muito associado à felicidade dos portugueses e, depois de 19 anos em que o Sporting esteve sem ganhar, nós achámos por bem juntarmo-nos à festa e criar uma edição limitada do nosso produto mais vendido que é o Perna de Pau."



Bernando Melo assegura que a ideia não surgiu da cabeça de um sportinguista. "A pessoa que teve a ideia é até um acérrimo benfiquista. Não foi num ato clubista, foi até num ato desportivista", garante, adiantando que a Olá está disponível para se associar aos próximos momentos de celebração independentemente das cores clubísticas. Quer isso dizer que o Perna de Pau pode vir a ter as cores de outros campões? "Exatamente! Conseguindo fazê-los de um ponto de vista logístico e, do ponto de vista de conceção de produto, nós vamos estar sempre a querer surpreender os portugueses nestes momentos de felicidade."

A diferença em relação à versão tradicional do Perna de Pau é a cor e um dos sabores. "Mantemos a nata com a baunilha e depois adicionamos o sabor a lima para termos esta cor mais verde", revela Bernardo Melo que nesta quinta-feira esteve na fábrica na Póvoa de Santa Iria e assegura que o produto vai agradar.



Criado há mais de 45 anos, o Perna de Pau, assegura o porta-voz da empresa, "é um produto muito democrático, intergeracional. Tanto é consumido pelos consumidores mais jovens, como pelos consumidores mais nostálgicos, mas sempre foi um best seller. É um produto que está posicionado a um preço recomendado de um euro, ou seja, acessível a todas as carteiras e que ilustra um bocadinho aquilo que é a visão da Olá, que é ter produtos acessíveis para todos os consumidores".



Quanto ao Perna de Pau verde e branco que vai estar disponível durante o verão, foi produzido em tempo recorde e vai estar à venda a partir de segunda-feira nos pontos de venda habituais.