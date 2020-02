Ondas gigantes na Nazaré. Hugo Vau e Alex Botelho hospitalizados após acidente

As ondas gigantes da Nazaré são uma atração internacional © AFP

Por TSF/Lusa 11 Fevereiro, 2020 • 16:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O surfista português Alex Botelho está "estável e recuperado" depois do acidente que sofreu durante o Nazaré Challenge, prova de ondas gigantes que hoje decorreu na Praia do Norte, indicou à Lusa fonte oficial da organização.

Além de Alex Botelho, também Hugo Vau ficou ferido na sequência do mesmo acidente. Fonte da organização explicou à TSF que o surfista português foi encaminhado para o Hospital de Leiria "com uma fratura exposta na perna".

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Nazaré confirma à TSF que o atleta foi retirado do mar e assistido na praia. Alex Botelho foi depois encaminhado para o Hospital de Leiria, mas João Estrelinha explica no entanto que não sabe quais os motivos para a queda no mar.

"O Alex está estável e recuperado, e foi encaminhado para o hospital. Felizmente, a operação de resgate foi um sucesso", afirmou fonte da Liga Mundial de Surf, especificando que o surfista algarvio "recuperou os sentidos ainda na areia e está a caminho do hospital".



Foi quase no final do campeonato de ondas gigantes que começou esta manhã no 'canhão' da Nazaré que se deu o acidente, com a mota de água em que estava Alex Botelho a ser apanhada por uma onda enorme e o surfista a ficar inconsciente durante cerca de dois minutos, altura em que foi resgatado.

"Sabemos que é um risco desta prova e é por isso que todos os meios possíveis estão preparados para socorrer o mais rapidamente possível os atletas", sublinhou a fonte da Liga Mundial de Surf.



A situação gerou muita preocupação entre os milhares de pessoas que estavam a assistir ao Nazaré Tow Surfing Challenge, levando mesmo a organização a interromper a prova a cerca de dez minutos do seu fim.