Ordem para segurar Vitinha e Fábio Vieira

A SAD do FC Porto vai tentar resistir à tentação do mercado de transferências para garantir os dois jovens no plantel da próxima temporada.

O jornal O JOGO avança que o FC Porto vai propor ao médio Vitinha uma revisão de contrato, incluindo uma melhoria salarial e um aumento da cláusula de rescisão que, atualmente, está nos 40 milhões de euros. Vitinha tem contrato com os dragões até 2024.

Já a ligação de Fábio Vieira ao FC Porto estende-se até 2025, e contempla uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Esta semana a imprensa desportiva inglesa avançou com um alegado interesse do Liverpool na contratação de Fábio Vieira. Contudo, o jornal O JOGO garante que o clube inglês não tem nenhum direito de preferência sobre o jogador.

Ainda nas notícias do mercado, os ingleses apontam que o Arsenal de Londres está atento à evolução de Vitinha.