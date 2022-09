Otávio sofreu traumatismo na grade costal na derrota do FC Porto em Madrid

Otávio © Juanju Martin/EPA

O futebolista internacional português Otávio sofreu na quarta-feira um traumatismo na grade costal durante a derrota do FC Porto ante os espanhóis do Atlético de Madrid (1-2), na estreia do grupo B da Liga dos Campeões, anunciaram os 'dragões'.

"O médio saiu lesionado no decorrer da segunda parte da jornada europeia em casa do Atlético de Madrid e já se deslocou a uma unidade hospitalar para realizar exames à lesão", frisaram os campeões nacionais, numa nota publicada no sítio oficial na Internet.

Otávio, de 27 anos, foi substituído por Bruno Costa aos 77 minutos, já depois de ter sido atingido nas costas pelo joelho esquerdo de Mario Hermoso, sendo imobilizado com um colar cervical antes de deixar de maca o relvado do Estádio Metropolitano, em Madrid.

O FC Porto perdeu na quarta-feira na visita ao Atlético de Madrid, por 2-1, na estreia do Grupo B da Liga dos Campeões, com os três golos do duelo a surgirem já no período de descontos.

A formação orientada por Sérgio Conceição atuou reduzida a 10 unidades desde os 81 minutos, face à expulsão do iraniano Mehdi Taremi, mas ainda ripostou ao golo de Mario Hermoso, aos 90+1, graças a um penálti convertido pelo colombiano Matheus Uribe, aos 90+6, antes de o francês Antoine Griezmann, aos 90+11, assegurar a vitória espanhola.

O Atlético de Madrid e os belgas do Club Brugge, que venceram à mesma hora o Bayer Leverkusen, por 1-0, repartem a liderança da 'poule', ambos com três pontos, enquanto o FC Porto, vencedor da prova em 1986/87 e 2003/04, e o clube alemão estão com zero.