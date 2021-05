Palmeiras de Abel Ferreira estreia-se com derrota no Brasileirão

© AFP

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, estreou-se hoje no campeonato brasileiro de futebol deste ano com uma derrota por 1-0, no estádio Maracanã, frente ao Flamengo, em jogo da primeira jornada.

O golo que decidiu a partida foi de autoria do avançado Pedro, aos 75 minutos, na sequência de uma grande jogada de Bruno Henrique, pelo lado esquerdo do ataque carioca, mas as duas principais figuras do jogo foram os guarda-redes Diego Alves, da equipa da casa, e Weverton, do Palmeiras.

O Flamengo, que parte para esta edição do 'Brasileirão' com a possibilidade de conquistar um inédito tricampeonato brasileiro, entrou na prova da melhor maneira, ao contrário da equipa treinada por Abel Ferreira.