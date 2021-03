Patrícia Mamona apura-se para a final dos Europeus em pista coberta

© Gonçalo Delgado/Global Imagens

Patrícia Mamona qualificou-se este sábado para a final dos Europeus em pista coberta na prova de triplo salto. A atleta portuguesa registou uma marca de 14.43 metros, ficando muito perto do recorde nacional (14.44).

A saltadora portuguesa esteve na final de há dois anos e conseguiu então 14,43 metros, o que não chegou para o pódio, sendo quarta classificada.

Em Torun, Polónia, bastou um salto a Mamona para se apurar para domingo, por larga margem, resolvendo cedo o compromisso das qualificações.

Com este salto, subiu a segunda melhor europeia do ano, logo atrás da grega Paraskeví Papahrístou, que este sábado também se apurou para a final com um registo apenas, mas a 14,39.

A final do triplo salto disputa-se domingo às 16h20.