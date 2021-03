Ouro para Portugal. Patrícia Mamona campeã europeia de triplo salto

© AFP

Patrícia Mamona conquistou este domingo a medalha de ouro na final do triplo salto, nos europeus de atletismo, que se realizam em Torun, na Polónia.

A atleta portuguesa, que bateu o recorde nacional, superou a concorrência com um salto de 14,53 metros.

As três atletas no pódio ficaram separadas por um centímetro apenas - a espanhola Ana Peleteiro, campeã há dois anos, foi segunda e fez 14,52 centímetros, a mesma marca da alemã Neele Eckhardt, que perdeu no desempate pelo segundo melhor salto.



Mamona, de 32 anos, conseguiu a sua quarta medalha em grandes campeonatos, sempre no triplo: em 2016 foi campeã da Europa absoluta, depois de ter sido 'prata' em 2012, e em 2017 foi vice-campeã em pista coberta.



Esta é a terceira medalha de Portugal na competição, depois das duas de ouro de Auriol Dongmo (lançamento do peso) e de Pedro Pichardo (triplo salto).

O primeiro-ministro já reagiu à conquista de Patrícia Mamona. No Twitter, António Costa felicita a atleta portuguesa, dizendo que "é excelente forma de terminar este campeonato, com mais um ouro para Portugal".

"Felicito todos os que participaram, atletas e equipas técnicas, dignificando o desporto, em especial o atletismo nacional, e a nossa bandeira", acrescenta o chefe do Executivo.

Vitória expectável

Em declarações à TSF, o presidente da Federação Portuguesa de Atletismo explica que a conquista de Patrícia Mamona era "expectável" e justifica os bons resultados alcançados na Polónia com a tranquilidade dos treinos devido ao confinamento.

"Com esta concorrência que a Patrícia contou na prova foi terrível, foi um grande suspense. Foi difícil, mas também estamos a ter resultados muito bons provavelmente ​​​​​​porque os atletas, apesar das dificuldades, têm e tiveram oportunidade de se treinarem de uma forma muito mais tranquila", sublinha Jorge Vieira.

"Tivemos ali as condições ideais para fazermos grandes resultados. Porque a competição é mesmo isto e os atletas crescem e desenvolvem-se através da competição", acrescenta.

Jorge Vieira sublinha ainda que "este é um ano muito especial para a federação de atletismo", afirmando que os atletas irão "conquistar mais" medalhas. Os Jogos Olímpicos de Tóquio e a Superliga Europeia são os objetivos.

com Lusa