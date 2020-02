Pedrinho "é hablidoso" dentro e fora de campo, diz ex- treinador do Corinthians

Pedrinho está perto de assinar com o Benfica para a época de 2020/2021 © Juan Barreto/AFP

Por TSF 06 Fevereiro, 2020 • 14:47 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número dez do Corinthians e da seleção olímpica do Brasil pode estar perto de assinar pelo Benfica. Se acontecer, "é uma grande contratação" garante Jair Ventura. O treinador brasileiro trabalhou com o jovem atacante e não poupa elogios a Pedrinho.

Jair Ventura destaca as maiores qualidades do jovem avançado: "É muito habilidoso, bom drible, boa finalização, bom jogo fora da área". Em entrevista à TSF, o técnico diz que Pedrinho está pronto para se afirmar no futebol europeu e garante que "é uma grande contratação".

Jair Ventura diz que Pedrinho é "uma grande contratação". 00:00 00:00

O antigo treinador do Corinthians elogia ainda a polivalência do avançado, que tanto pode jogar no meio-campo como nas alas. "Começou com a camisola dez, mas está a destacar-se a jogar como extremo direito", acrescenta.

"Começou com a camisola dez, mas está a destacar-se a jogar como extremo direito." 00:00 00:00

O treinador orientou o clube São Paulo em 2018 e recorda que Pedrinho "era dos primeiros a chegar ao treino e o último a ir embora". De resto, o treinador diz que "fora de campo é um menino muito centrado, com os pais presentes, com boa formação e cuida-se muito. Por isso vejo um futuro muito bom para ele. Tem muito boa cabeça e creio que não vai mudar", assegura.

Jair Ventura não tem dúvidas em relação ao jovem avançado: "É um jogador diferente". Pedrinho tem 21 anos e está neste momento a representar a seleção Sub-23 do Brasil, mas "é uma questão de tempo até alcançar a seleção principal".

"É uma questão de tempo até alcançar a seleção principal." 00:00 00:00

Pedrinho estreou-se a jogar na equipa principal do Corinthians em 2017 e marcou dez golos em 129 jogos oficiais. O jogador pode chegar à Luz no início de julho, para ser reforço das águias na próxima temporada.

Jair Ventura não se esquece dos técnicos portugueses que estão a trabalhar no Brasil e diz que "são todos bem-vindos". Deixa ainda boas mensagens a Jorge Jesus, treinador do Flamengo, que "fez um trabalho excelente no ano passado".