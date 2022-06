Pedro Sousa afastado na primeira ronda do qualifying de Wimbledon

© Ivan Del Val/Global Imagens

Por Lusa 20 Junho, 2022 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O tenista português Pedro Sousa, 378.º do ranking mundial, foi esta segunda-feira afastado na primeira ronda do qualifying do torneio de Wimbledon, terceira prova do 'Grand Slam', ao perder com o austríaco Sebastian Ofner, 222.º classificado, em dois 'sets'.

Relacionados Tenista Frederico Silva eliminado no qualifying do torneio de Wimbledon

Na relva do All England Club, Sousa, de 34 anos, foi derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-2, num duelo que durou 50 minutos.

Ainda hoje, Gastão Elias disputa a primeira ronda do qualifying e tenta garantir um lugar no quadro principal de singulares do torneio britânico, em que já está João Sousa.