Pichardo conquista medalha de ouro em triplo salto nos Europeus em Pista Coberta

Por Sara Beatriz Monteiro 07 Março, 2021 • 11:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Pedro Pichardo conquistou este domingo a medalha de ouro na final de triplo salto dos Europeus em Pista Coberta. O atleta luso-cubano traz a medalha para Portugal com um salto de 17.30 metros.

Em Torun, Polónia, o pódio ficou completo com o azeri Alexis Copello (17,04) e o alemão Max Hess (17,01).

O luso-cubano Pedro Pichardo já tinha competido em Campeonatos do Mundo por Portugal, mas em provas continentais esta foi uma estreia.

No rescaldo da vitória, o presidente da federação portuguesa de atletismo diz não estar surpreendido "de maneira nenhuma", uma vez que esta conquista "era muito previsível", embora no desporto a vitória nunca seja "certa" Jorge Vieira diz estar "muito contente" com a prestação portuguesa nestes Europeus.

Ouça a entrevista completa do jornalista Hugo Neutel ao presidente da Federação Portuguesa de Atletismo 00:00 00:00

O presidente da federação destaca o "grande currículo ao nível internacional" do atleta, lembrando que Pichardo é "um dos poucos que fazem parte do clube dos atletas dos 18 metros", tendo sido já vice-campeão do mundo em representação da seleção cubana.

Jorge Vieira afirma ainda aguardar "com muita expectativa e com muita esperança" a final do triplo salto feminino dos Europeus em pista coberta para a qual a atleta portuguesa Patrícia Mamona se qualificou com um salto de 14,43 metros.