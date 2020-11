Portugal com cinco alterações na despedida da Liga das Nações

© Mário Cruz/Lusa

A seleção portuguesa de futebol, detentora do troféu, encerra em Split a participação na segunda edição da Liga das Nações, defrontando a vice-campeã mundial Croácia, na sexta e última jornada do grupo 3 da prova.

Falhada a qualificação para as meias-finais, em virtude do desaire caseiro com a França (1-0), no sábado, a equipa das 'quinas' cumpre 'calendário' na visita a Split e tentar 'apagar' a imagem deixada diante dos franceses.

Onze de Portugal: Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Semedo, Rúben Dias, Mário Rui, João Moutinho, Danilo, Bruno Fernandes, João Félix, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Onze da Croácia: Livakovic, Juranovic, Skoric, Lovren, Bradaric Modric, Rog, Kovacic, Vlasic, Pasalic e Perisic.

Com um encontro por disputar no grupo 3 da Liga das Nações A, Portugal é segundo classificado, com 10 pontos, menos três do que a França, que assegurou o primeiro lugar com o triunfo em Lisboa e garantiu uma vaga na 'final four'.

Croácia e Suécia têm ambas três pontos e ainda lutam pela manutenção no primeiro escalão da prova, sendo que a situação é tangencialmente favorável aos croatas, cuja vantagem sobre os suecos, que jogam em França, está apenas no maior número de golos marcados (7-13 contra 3-9).

Sem o lateral Raphael Guerreiro, dispensado antes da viagem para a Croácia, devido a problemas físicos, o selecionador Fernando Santos conta com 23 atletas, aparentemente todos em condições de darem o seu contributo.

Suplentes de Portugal: Anthony Lopes, Rui Silva, Domingos Duarte, Fonte, Paulinho, Bernardo Silva, William Carvalho, Sérgio Oliveira, Pedro Neto, Francisco Trincão, Rúben Neves e João Cancelo

Suplentes da Croácia: Grbić, Sluga, Barišić, Brekalo, Čolak, Bašić, Budimir, Oršić, Badelj, Petković e Melnjak

A partida entre Portugal e Croácia, da sexta e última jornada do grupo 3 da Liga das Nações A, está marcada para as 19h45, no Estádio Poljud, em Split, e será dirigida pelo inglês Michael Oliver.