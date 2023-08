Jéssica Silva atira ao lado. Portugal 0-0 EUA (1.ª parte)

Por TSF 01 Agosto, 2023 • 06:53 Partilhar este artigo Facebook

É o dia da decisão. Portugal entra esta terça-feira em campo para defrontar a poderosa seleção dos Estados Unidos da América, no último jogo do grupo E do Campeonato do Mundo feminino de futebol. Só a vitória interessa à seleção das quinas para se qualificar para os oitavos de final da competição.

A seleção portuguesa fez história na quinta-feira, ao derrotar o Vietname por 2-0, a primeira vitória de sempre da seleção portuguesa num Mundial feminino de futebol. Na primeira partida, Portugal perdeu por 1-0 frente aos Países Baixos.

Onze de Portugal: Inês Pereira, Ana Borges, Carole Costa, Diana Gomes, Tatiana Pinto, Dolores Silva, Andreia Norton, Catarina Amado, Kika Nazareth, Jéssica Silva e Diana Silva

Onze dos EUA: Alyssa Naeher, Naomi Girma, Julie Ertz, Crystal Dunn, Emily Fox, Rose Lavelle, Lindsey Horan, Andi Sullivan, Sophia Smith, Alex Morgan e Lynn Williams

Suplentes de Portugal: Patrícia Morais, Rute Costa, Lúcia Alves, Ana Seiça, Sílvia Rebelo, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Fátima Pinto, Ana Rute, Carolina Mendes, Ana Capeta e Telma Encarnação

Suplentes dos EUA: Casey Murphy, Aubrey Kingsbury, Sofia Huerta, Kelley O'Hara, Alana Cook, Emily Sonnett, Ashley Sanchez, Savannah DeMelo, Kristie Mewis, Alyssa Thompson, Megan Rapinoe e Trinity Rodman