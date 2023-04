Portugal perdeu o sexto lugar do ranking da UEFA para os Países Baixos

© Glyn Kirk/AFP (arquivo)

É oficial, Portugal perdeu 6.º lugar do ranking da UEFA para os Países Baixos, por isso daqui a dois anos - na época 2024/2025 - a Liga de futebol dos Países Baixos vai ter duas equipas diretamente na fase de grupos da Liga dos Campeões e uma outra na 3.ª pré-eliminatória.

Ou seja, vai haver uma troca com Portugal, que desce ao 7.º lugar do ranking da UEFA. O futebol português só vai ter duas equipas na Liga dos Campeões: o campeão nacional vai entrar diretamente na fase de grupos e o vice-campeão vai ter que jogar uma 3.ª pré-eliminatória.

As restantes três vagas europeias vão ser distribuídas pela Liga Europa (duas) e a Liga Conferência (uma).

Com esta "vitória" no ranking da UEFA, a Liga Eredivise publicou um vídeo com uma clara provocação a Portugal. Uma mensagem que já estava preparada e filmada com o ex-jogador do Sporting, Khalid Boulahrouz, que diz, em bom português, um provocador "obrigado, amigos".