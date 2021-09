Conheça o onze de Portugal para o jogo com a República da Irlanda

© Álvaro Isidoro/Global Imagens

A seleção portuguesa defronta, esta quarta-feira, a partir das 19h45, a República da Irlanda no quarto jogo do Grupo A de qualificação para o Mundial de 2022. Antes do jogo, a Federação Irlandesa de Futebol anunciou que o avançado Shane Long, de 34 anos, testou positivo à Covid-19 e não vai, assim, a jogo.

Onze de Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Palhinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafa Silva, Diogo Jota e Cristiano Ronaldo

Onze da República da Irlanda: Bazunu, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Cullen, McGrath, O'Shea, Connolly, Idah e Hendrick

Portugal soma sete pontos no grupo, resultado de duas vitórias e de um empate. Já os irlandeses - com um jogo a menos - somam zero pontos, fruto de duas derrotas

O jogo é arbitrado pelo esloveno Matej Jug, assistido por Matej Žunič e Robert Vukan. No VAR está Paolo Valeri.

Suplentes de Portugal: Anthony Lopes, Diogo Costa, Nélson Semedo, Domingos Duarte, Nuno Mendes, João Moutinho, Danilo, Otávio, Rúben Neves, João Mário, André Silva, Gonçalo Guedes

Suplentes da República da Irlanda: Kelleher, Talbot, Manning, Hourihane, Parrott, McClean, Arter, Horgan, Molumby, Collins e Omobamidele