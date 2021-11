Renato Sanches inaugura marcador aos 2'. Portugal 1-0 Sérvia (1.ª parte)

O selecionador nacional, Fernando Santos © António Cotrim/EPA

Por Cátia Carmo 14 Novembro, 2021 • 18:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A seleção portuguesa procura este domingo garantir o apuramento direto para o Mundial 2022, tendo de vencer ou empatar na receção à Sérvia, no derradeiro e decisivo encontro do Grupo A, no Estádio da Luz.

Após o empate 0-0 na República da Irlanda, na quinta-feira, Portugal assumiu a liderança do grupo, com 17 pontos, em igualdade com os sérvios, mas com vantagem na diferença de golos (16-4 contra 16-8), pelo que basta à equipa das quinas pontuar diante do último adversário para carimbar imediatamente a qualificação para o próximo Campeonato do Mundo, no Qatar.

Por outro lado, em caso de derrota frente à Sérvia, a seleção nacional ficará no segundo posto do grupo e terá de disputar os play-offs de acesso à fase final. O encontro tem início às 19h45, no Estádio da Luz, em Lisboa, e será dirigido pelo árbitro italiano Daniele Orsato.

Começa o jogo no Estádio da Luz! Portugal não perde tempo e, logo aos 2 minutos, inaugura o marcador por intermédio de Renato Sanches e deixa em delírio os mais de 60 mil adeptos nas bancadas. É o terceiro golo do internacional português pela seleção.

A Sérvia reagiu bem ao golo sofrido e, aos 8 minutos, colocou a bola no fundo da baliza de Rui Patrícia, mas o tento não foi validado por falta.

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, José Fonte, Rúben Dias, Nuno Mendes; Danilo, Renato Sanches, João Moutinho; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo

Onze da Sérvia: Rajković; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, Sergej Milinković-Savić, Gudelj, Lukić, Kostić; Tadić; Vlahović

Suplentes de Portugal: José Sá, Diogo Costa, Nélson Semedo, Diogo Dalot, Bruno Fernandes, William Carvalho, Rúben Neves, Palhinha, André Silva, Rafael Leão, Gonçalo Guedes, João Félix

Suplentes da Sérvia: Dmitrović, Vanja Milinković-Savić, Mladenović, Terzić, Stefan Mitrović, Spajić, Maksimović, Radonjić, Račić, Grujić, Aleksandar Mitrović, Jović