Detetado primeiro caso de Covid 19 no plantel do FC Porto

Primeiro caso do novo coronavírus no FC Porto

Por Miguel Jorge Fernandes com Tiago Santos 15 Maio, 2020 • 11:24

Foi identificado o primeiro caso de covid-19 no plantel do FC Porto. O jogador está isolado a cumprir isolamento.

A notícia foi avançada pelo jornal Record e para já o FC Porto ainda não reagiu a esta noticia. Contactado pela TSF o clube azul e branco recusou comentar a notícia mas também não desmentiu.

Ao que a TSF apurou, plantel de Sérgio Conceição está a encarar este caso de forma tranquila, para preparar o regresso aos jogos.

O nome do jogador infetado não foi revelado, mas é um atleta que não faz parte das escolhas regulares de Sérgio Conceição.

O jogador está assintomático, ou seja, sem sintomas e vai agora seguir os procedimentos determinados pela DGS, permanecendo em isolamento.

Há vários casos confirmados na I Liga

Este é apenas mais um dos atletas que, na primeira liga, acusaram positivo aos testes realizados pelos clubes após o regresso aos trenos individuais.

O V. Guimarães anunciou, no passado sábado, que três atletas testaram positivo devido ao COVID-19.

O clube vimaranense não identificou os futebolistas infetados, esclarecendo que os casos foram detetados a 8 de maio.

Já o Benfica confirmou que o jogador David Tavares, testou positivo ao novo coronavírus, a 10 de maio. O clube anunciou em comunicado a situação.

"O atleta encontra-se bem, assintomático, e a cumprir isolamento nas condições contempladas no plano de contingência predefinido, seguindo as normas da DGS e contando com o total apoio do Clube", lê-se na nota divulgada pelos encarnados.

No passado fim de semana, também o Famalicão confirmou vários casos positivos. Três jogadores do Famalicão e dois membros da estrutura do clube tiveram testes positivos à covid-19, nos exames efetuados no final da semana. Entrentanto o clube confirmou que dois dos atletas testaram já negativo, mantendo-se apenas um caso ativo de covid-19 entre os jogadores profissionais.

No domingo, também o Moreirense confirmou que um atleta testou positivo para a covid-19.