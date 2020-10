"Processos judiciais? Vou sair pela porta grande"

Luís Filipe Vieira © José Coelho/Lusa

Presidente do Benfica há 17 anos, Luís Filipe Vieira candidata-se a mais um mandato, aquele que promete ser o último. Em entrevista à TSF, o atual líder dos encarnados fala sobre tudo, desde o projeto desportivo aos processos judiciais em que está envolvido. Nesta conversa com o jornalista João Ricardo Pateiro, Luís Filipe Vieira é confrontado com o falhanço do penta, garante que Jorge Jesus está diferente, promete reforçar a equipa ainda mais em janeiro, defende um novo presidente da Liga com o perfil do presidente da Federação Portuguesa de Futebol, assegura que não teme a justiça e até diz que vai sair pela "porta grande".

Candidata-se a mais um mandato, de quatro anos, que garante ser o último. No último domingo, numa entrevista à RTP, deixou no ar a possibilidade de um sexto mandato se o Benfica estiver na eminência de ganhar cinco campeonato seguidos - o famoso pentacampeonato. Afinal em que é que ficamos? É o último mandato ou pode não ser?

É o último mandato! Não vale a pena continuarmos a bater na mesma tecla, porque é mesmo o último mandato. Já o afirmei e não vou contrariar agora aquilo que disse mais atrás. Se fizer um tetra, eu e todos os benfiquistas ficamos felizes. É sinal que começámos uma década de grande sucesso que é aquilo que perspetivamos fazer.

Outra coisa que já o ouvimos dizer várias vezes: quer ver o Benfica conquistar uma competição europeia nos próximos quatro anos... foi até uma promessa que fez ao seu pai. Fica satisfeito se for uma Liga Europa ou só fica satisfeito com uma Champions?

O Benfica para quem diz que vai fazer tudo para que seja um próximo mandato em que a estratégia base é a vertente desportivo é lógico que temos de pensar num título europeu. Se não for para pensar num título europeu, mais vale não andarmos cá. A Liga Europa? É um título europeu! Na Liga dos Campeões, se o Benfica chegar aos oitavos de final, a partir dali os dados estão lançados... ninguém sabe o que pode acontecer. Já chegámos aos quartos-de-final e não saímos de lá de qualquer maneira. Depois de entrar nos oitavos de final tudo pode acontecer. É preciso é lá entrar. E tudo vamos fazer para na próxima época o conseguir. Agora, este ano estamos na Liga Europa. Já estivemos na final por duas vezes... por que não a terceira?

Disse tão mal do Jorge Jesus... porque é que o foi buscar outra vez? Disse que não servia para o projeto.

Há duas coisas que são importantes em relação ao Jorge Jesus. Tirando aqueles seis primeiros meses, toda a gente sabe que a nossa relação voltou ao normal. E é natural que depois de pensarmos seriamente qual seria o futuro treinador do Benfica e, caso acontecesse alguma situação com o Bruno Lage como viria a suceder, o Jorge Jesus seria o treinador. Não foi só da minha cabeça, foi aquilo que pensámos em conjunto que serviria melhor os interesses do Benfica para o futuro. Não foi fácil trazer o Jorge Jesus. Foram precisos alguns contactos. Agora, ele está muito feliz no Benfica, também com o objetivo claro que lutar por títulos europeus.

Mas já li entrevistas suas, na altura quando Rui Vitória foi a opção para treinador, em que dizia por exemplo isto - "com Rui Vitória consigo ter uma reunião e preparar a médio-longo prazo e com Jorge Jesus isto era impossível" -, o que é que mudou?

Ah, ele mudou também! (risos) Ele também mudou bastante. A preparação desta época foi pensada em conjunto com ele, ou seja, não fui só eu que pensei o que seria a equipa do Benfica no futuro. Eu, o Jorge Jesus, o Rui Costa e o Tiago Pinto reunimos várias vezes, o Jorge deu-nos uma indicação dos jogadores que queria e, curiosamente, a maioria deles também estava nos nossos planos.

Então reconhece ter sido um erro ter deixado sair Jorge Jesus?

Não, ninguém pode reconhecer esse erro. O Jorge saiu, o Benfica com o Rui Vitória ganhou seis títulos, com o Bruno Lage ganhou um título. O que interessa é o Benfica! Acho que o Benfica não foi nada penalizado, seguiu o seu próprio caminho, o Jorge seguiu o dele, não teve sucesso em Portugal, mas teve sucesso fora do país. O Benfica, entretanto, ganhou títulos e projetou-se, também, em termos financeiros.

Mas Jorge Jesus não é um treinador que tenha o hábito de apostar em jogadores de formação. Como é que fica a aposta no Seixal?

Volto a frisar, o projeto do Seixal não é de nenhum treinador, é um projeto do Benfica. E o Jorge, recentemente, já levou um jogador para cima (para a equipa principal). O Gonçalo Ramos. Por isso, não vale a pena estar a apontar o dedo ao Jorge Jesus porque o Seixal é importante para o Benfica e ele sabe que terá que apostar em jogadores do Seixal.

E estes jogadores que estão a sair emprestados, como por exemplo o Florentino e o Jota?

Vários jogadores que estão emprestados pelo Benfica poderão voltar. Estou convencidíssimo que o Florentino - sei da conversa que o Jorge Jesus teve com ele - é um dos jogadores que vai regressar. Agora não tinha espaço. O Benfica tinha de ser reforçar o Seixal continua a produzir jogadores para a equipa principal.

O Gedson vai regressar ao Benfica em janeiro?

Vai depender se a opção da cláusula vai ser exercida ou não. Se não for, obviamente que vamos tentar o regresso dele.

O Benfica ainda está a pagar o ordenado a Bruno Lage?

Está. Enquanto ele estiver desempregado, o Benfica vai pagar, até o dia em que ele tiver emprego. E penso que vai ser em breve.

Já sabe para onde é que ele vai?

Tenho um palpite. Não vou dizer, mas garanto que não é para Portugal.

O Lucas Veríssimo, central do Santos, será jogador do Benfica em janeiro?

O Benfica está muito feliz com o plantel que tem neste momento e vamos fazer uma avaliação no final de novembro para projetarmos a segunda metade da época. Se Lucas Veríssimo vem ou não, não sei... ainda não conversamos sobre isso.

Mas o Jorge Jesus deu a entender que queria Lucas Veríssimo. Disse isso na antevisão ao jogo com o Rio Ave.

O Jorge Jesus pode dizer. Ele disse isso, mas não sabe se temos ou não hipótese de o trazer. O Jorge até pode dizer que quer o Pelé.

Contratou Otamendi, mas as prioridades de Jorge Jesus para o centro da defesa eram Lucas Veríssimo e Rúben Semedo, certo?

Veja a dupla de centrais que o Benfica está a jogar. Se são titulares no Benfica é porque Jorge Jesus está feliz com eles. Qualquer treinador quer mais, mais e mais. O treinador pode querer, mas se nós não conseguirmos, não podemos lá chegar, não é? Agora, garanto que dia 1 de janeiro toda a gente vai saber as alterações que vamos fazer. Muitas? Não. Só na eventualidade de substituir jogadores lesionados.

Esta época apostou forte na contratação de vários jogadores. Porque é que não apostou assim, quando teve a hipótese de conquistar o penta?

O Benfica no penta andou praticamente sempre em primeiro, taco a taco com o Porto. O jogo na Luz é que define o jogo. Um pontapé (de Herrera) aos 89 minutos é que define o jogo. Caso contrário o Benfica estava em primeiro lugar. Quem joga futebol sabe perfeitamente o que é numa reta final de campeonato estar com um ponto de avanço.

Ainda não falou sobre isto. Convidou, ou não, João Noronha Lopes para ser seu vice-presidente?

Nem vale a pena conversarmos sobre isto. Quando alguém disto que foi o mentor do projeto empresarial do Benfica, alguma coisa está mal. A grande maioria das pessoas que estiveram dentro do Benfica e estão vivos, eles sabem quem foi o verdadeiro mentor do projeto empresarial do Benfica e quem teve a visão para o projeto.

Indica Rui Costa para ser o seu sucessor?

Não... estão a confundir tudo. Qualquer dia não posso falar do Rui nem de ninguém. O que eu digo é que o Benfica tem um projeto, que tem de ter continuidade, e não pode ter uma rotura com ninguém. O que eu disse é que dentro do Benfica existem pessoas para dar continuidade a esse projeto. O Rui também representa o futuro.

Relativamente aos processos judiciais, já afirmou várias vezes estar de consciência tranquila, mas não considera que são processos a mais a envolver o seu nome e o Benfica?

Ser presidente do Benfica já origina muitas invejas e ter a obra feita ainda pior é. Agora, a única coisa que posso garantir é que vou para casa e durmo descansado sobre isso. Processos são processos, não é a comunicação social, seja quem for que me esteja a julgar. Estou convencido que vou sair pela porta grande em qualquer um os processos em que estou acusado. O que lhe posso dizer é que no caso da "Operação Lex", o que eu fiz o que o senhor faria de certeza.

O que é que fez? Moveu influências?

Na altura própria vai-se saber. Não movi influências nenhumas. Como é que posso mover influências a alguém se é o Estado que me deve o dinheiro? Aquilo que podia ter sido resolvido em 30 dias, foi resolvido passado nove anos.

Alguma vez prometeu um cargo ao juiz Rui Rangel numa futura universidade do Benfica?

Então se o Benfica não vai fazer nenhuma universidade como é que podia prometer um cargo? Aquilo que o Benfica vai fazer é um colégio, até ao 12º ano. Rui Rangel não tinha nenhum papel prometido nesse colégio, nem me passava pela cabeça. Temos um parceiro e, inclusive, já estão definidas as percentagens, estamos à espera da aprovação do projeto, penso que vai ser para breve, quando for aprovado vai-se tornar no colégio do Benfica, numa primeira fase para 650 alunos.

O Benfica afastou-se definitivamente de Paulo Gonçalves?

O Paulo Gonçalves não tem mais negócios com o Benfica. Continuamos a ser amigos. Vai ser julgado, mas, daquilo que eu sei, o Paulo não vai sofrer nada de especial.

Quem é que gostava de ver como presidente da Liga?

É preciso alguém que consiga agregar os clubes todos e as pessoas. Não quero dizer um nome, mas tenho um ou dois na minha cabeça. O Benfica saiu da Liga, não queremos ser mais polémicos. Para o futebol português é muito importante que se venha a encontrar uma solução, de ter um presidente que consiga agregar toda a família do futebol. Isto sem pôr em causa minimamente o trabalho de Pedro Proença, mas a verdade é que ninguém se entende. Tem que ser alguém com um perfil muito idêntico ao de Fernando Gomes (presidente da FPF). A capacidade de falar abertamente com todos e não dividir os clubes.

Relativamente a António Costa, sentiu-se quase que obrigado a retirar da sua Comissão de Honra o nome do Primeiro-Ministro?

António Costa é sócio do Benfica, apoiou-me em 2012, em 2016 e agora. Não sei porque é que agora, o mesmo homem, que continua como sócio do Benfica, a pagar as cotas, e há outros clubes que têm lá tantos políticos e ninguém diz nada. Porque é que foi sou o António Costa? Quem me foi apoiar foi o cidadão António Costa e não o primeiro-ministro.

Se pensa assim, então porque é que retirou os nomes?

Já havia tanta pressão sobre o Primeiro-Ministro que saiu ele e resolvi retirar tudo o era político. Saiu tudo e resolvemos o problema. Mas não percebo qual é o problema de ter lá o António Costa. Isto tudo tem a ver sempre com a mesma conversa, que o Benfica tem um "lobby". O Benfica não tem "lobby" nenhum, o único "lobby" que o Benfica tem é trabalho e credibilidade. Não existe mais nada. Há muita gente que diz "o Benfica tem um poder", mas qual poder? Poder de quê? Chamam-me "bicho do mato" porque não convivo com ninguém. Faz-me impressão quando dizem que tenho um poder terrível. Mas qual poder? Zero. O único poder que o Benfica tem é ter os sócios que tem, grandes profissionais e grandes dirigentes. Agora, se o Benfica ganhar... é a arbitragem. Já ninguém se lembra dos primeiros jogos do campeonato ou dos lances em que fomos prejudicados. Quando o Porto ganhar, por exemplo, dizem que foi com justiça, já quando é o Benfica a ganhar há sempre suspeição.

Já falou de Pinto da Costa, como é a sua relação com Frederico Varandas?

Com o presidente do Sporting falo cordialmente, quando é preciso falar por telefone, falamos. Acho que ele tem uma boa relação comigo e eu tenho uma boa relação com ele. Pelo menos, ele nunca me fez mal nenhum, nunca me tratou mal, falámos sempre de forma correta.

Como benfiquista, ficava preocupado se algum dos adversários ganhasse as eleições ou se ganhasse um ou outro ficava mais ou menos tranquilo?

Os sócios do Benfica é que vão decidir. No fim, poderei fazer o meu comentário. Se eu hoje me candidato é que, face ao momento que se vive e à experiência quem a minha equipa, penso que o Benfica só terá uma opção. O conhecimento que temos sobre o futebol do Benfica, do mundo empresarial, acho que seria muito mau para o Benfica se ganhasse outro. Portanto, se não ganhar, ficaria preocupado. E garanto que, se não ganhar, remeto-me ao silêncio. Vou descansar.

Alguma mensagem que quer deixar aos benfiquistas?

No dia 30 têm de votar todos! Não pensem que há vitórias fáceis.