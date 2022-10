Rafael Leão supera Ronaldo na Bola de Ouro. Veja a classificação dos portugueses

Rafael Leão, jogador do AC Milan e da seleção nacional © Alberto Pizzoli/AFP (arquivo)

Rafael Leão foi o melhor colocado entre os quatro portugueses que figuravam nos 30 nomeados para a Bola de Ouro.

O avançado do AC Milan e da seleção nacional ficou em 14.º lugar do prémio promovido pelo jornal francês France Football que contempla o melhor jogador do mundo na temporada 2021/2022.

Entre os outros portugueses nomeados, Cristiano Ronaldo ficou longe dos lugares cimeiros a que se habituou, sendo o 20.º classificado.

Na posição número 22 fica outro jogador português, neste caso Bernardo Silva, enquanto João Cancelo, colega de equipa no Manchester City e na seleção nacional, ficou classificado em 25.º.

Há ainda outros dois nomeados com ligação a Portugal que figuram entre os nomeados. Luis Díaz, extremo colombiano que passou metade da época no FC Porto e transferiu-se para o Liverpool em janeiro, ficou em 17.º lugar. Já o uruguaio Darwin Nuñez, antigo jogador do Benfica que também acabou em Liverpool, mas no final da época, empatou com João Cancelo e outros jogadores em 25.º.

Por fim, dois outros jogadores que passaram por Portugal também estavam entre os nomeados: Casemiro, que jogou de dragão ao peito durante um ano, fica em 17.º lugar; e Fabinho, que esteve ligado ao Rio Ave, apesar de nunca ter atuado em Vila do Conde, ficou colocado em 14.º.

O vencedor da edição anterior e várias vezes vencedor do prémio, Lionel Messi, não foi nomeado para a Bola de Ouro deste ano.